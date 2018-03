The City Cancún, sede del festival Mayan Madness (video)

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- The City Cancún fue sede de uno de los festivales más importantes a nivel internacional como lo es el Mayan Madness, en el que desfilaron algunos de los mejores exponentes de la escena electrónica a nivel mundial.

La quinta edición del festival Mayan Madness comenzó desde la tarde del jueves en Mandala Beach Club con una fiesta en la playa y de fondo las mezclas de excelentes DJ’s como Tom & Collins, Chaser, Moose & Bear y Thee Cool Cats, con los que cientos de turistas y locales pasaron una tarde electrónica de lujo.

Al filo de la medianoche, The City Cancún congregó a una multitud que esperaba ansiosa la aparición del gran cartel que este festival preparó para nuestra ciudad en la edición 2018; anteriormente Mayan Madness se celebró en Playa del Carmen y Tulum en 2016.

La fiesta dio inicio con las excelentes mezclas de las famosas gemelas australianas Miriam y Olivia Nervo, quienes viajaron desde Londres, para deleitar a su público con su belleza y talento, además de presentar un exclusivo set con temas de su material discográfico Collateral y algunos de sus Ep’s como “Let it Go” y “Bulletproof”.

Bajo el concepto de Le Twins, este par de bellas y rubias hermanas se caracteriza por cantar en vivo sus propias producciones, acción que no fue excepción en este importante festival, donde los asistentes no paraban de vibrar a su ritmo y a pesar de que esperaban el plato fuerte de la noche no querían que dejaran el escenario.

Dejando el ambiente al tope, apareció el mexicano Alan Salomon, DJ y productor musical, buen referente en la escena electrónica y principal figura del EDM en México, el cual ha sido catalogado dentro de los cinco DJ’s a los que hay que seguirle la pista en América Latina, ya que consolida su carrera presentándose en festivales de talla internacional.

Entregado a la consola y demostrando pasión por cada una de las notas emitidas, sin esfuerzo alguno puso a vibrar el lugar desde el primer acorde de sus originales mezclas.

Una excelente sinergia entre el público y los grandes exponentes de la música electrónica se vivía dentro del Mayan Madness, la fiesta estaba al máximo y la gente esperaba ansiosa la aparición del que es considerado uno de los 20 mejores DJ’s del mundo: Jeffrey Sutorius, mejor conocido como Dash Berlín.

Rodeado de un numeroso equipo de seguridad, desde La Haya, una de las ciudades más grandes de los Países Bajos, apareció ataviado con una playera amarilla en el escenario, Dash Berlín se tomó unos minutos para organizar la consola y poner en orden todo para poder entregar toda su energía a los asistentes de este reconocido festival.

Segundos después del anuncio oficial, trepado en la consola y con los brazos abiertos Dash Berlín saludó a Cancún y agradeció a México su participación en este evento para luego dar rienda suelta a su talento enmarcado por dos mujeres que realizaban figuras en el aire dentro de un aro.

La intensidad de sus mezclas y la energía que el neerlandés emanaba subió la adrenalina del público que agradecido abandonó el recinto poco después de las 3 de la madrugada, como siempre llevándose una excelente experiencia en la quinta emisión de uno de los eventos más importantes del sureste mexicano.