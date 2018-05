Jet Jaguar se presentó en el festival Hell & Heaven

Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La banda de rock Jet Jaguar continúa cosechando éxitos, además de grabar su primer álbum, la banda tocó hace unos días en el autódromo Hermanos Rodríguez, en el marco del Hell & Heaven, en la Ciudad de México, y se encuentran muy contentos con la respuesta y la aceptación que la gente ha mostrado hacia ellos y su música.

“Nos sentimos muy contentos de que nos hayan invitado a participar en el festival de metal Hell & Heaven, el más importante de Latinoamérica y más grande del país, desde que nos enteramos de la invitación nos pusimos muy felices, así que empezamos a prepararnos desde octubre del año pasado, ensayamos mucho porque queríamos dar un espectáculo a la altura de un festival de ese calibre”, expresó Jimmy Lozano, baterista de la banda.

También te puede interesar: Rockeros disfrutaron del Sureste Fest

El baterista cuenta que tocaron entre dos bandas mexicanas muy fuertes, “Ágora”, considerada la banda de metal progresivo más grande que ha existido en México, y “Cubo”, una agrupación con amplia trayectoria, y que incluso el vocalista y guitarrista de ésta última, Toño Ruiz, es el productor de su nuevo álbum discográfico que llevará por nombre "Up to the top".

Dentro de los planes a mediano plazo, el entrevistado compartió que a finales de este mes darán a conocer su primer sencillo "Race Or Die", y que en el transcurso del año estarán dando a conocer algunas de las canciones que estarán incluidas en su primer full álbum “Up to the top”, y que tienen programado una gira por la República Mexicana. La agrupación ya tiene un demo que trabajaron en 2014 y un EP en 2016.

“Haremos una pequeña gira que armamos en mayo, así que vamos a estar en Michoacán, San Luis, Guadalajara, Toluca, Ciudad de México, y en León, Guanajuato”, compartió.