Afectados de cajas consideran demandar a PGR

CANCÚN, Q. Roo.- Clientes de la empresa de cajas de seguridad First National Security (FNS) consideran demandar a la Procuraduría General de la República (PGR), luego de que se diera a conocer el acuerdo del Juzgado Séptimo de Distrito que señala inconsistencias en la solicitud de la orden de cateo al inmueble de FNS.

Las personas afectadas por el aseguramiento coinciden en que la situación que viven desde hace mes y medio generó un cambio drástico en sus vidas, porque se han visto interrumpidos tratamientos médicos, viajes, transacciones de negocios, contratos laborales, pagos y demás, aunado a que se sienten vulnerables en su seguridad, toda vez que fue la misma autoridad la que violentó sus derechos como la privacidad.

“Abogados no han explicado que hay varios pasos que pudieran suceder en el caso, pero el fin óptimo es que sean obligados a entregarnos las cajas con solo comprobar que son nuestras con contrato e identificación oficial, prácticamente, y que no sean abiertas; si eso no sucede queremos que nos den nuestras cosas sin tantas exigencias, como hoy lo hace la Seido”, comentó un cliente de FNS.

Novedades Quintana Roo publicó que en el juicio de amparo indirecto 1792/2017-V relacionado con la carpeta de investigación FED/SEISO/UEIDCS-PUE/0000740/2017, que la orden de cateo fue solicitada porque había datos en sus investigaciones que apuntaban hacia “FNS” donde podría localizar objetos, instrumentos o productos del delito relacionados con los hechos materia de dicha investigación, documento en el que de acuerdo con el Juez de Distrito el agente del Ministerio Público de la Federación, Edgar Giovanni Rivero Díaz, omitió que en el inmueble operaba una negociación mercantil abierta al público en general con el arrendamiento de cajas de seguridad.

La orden de cateo fue otorgada el 6 de octubre de 2017 con un término de 72 horas para ejecutarla, es decir, que venció el 9 de octubre a las 20 horas, pero además la Seido debía presentar un informe del resultado.

El inmueble que ocupa FNS está asegurado desde el pasado 9 de octubre y fue hasta el día 28 del mismo mes que comenzaron a escucharse golpes de metales al interior del local 16-A de Plaza América, días después Alonso Israel Lira Salas, subprocurador de la Seido, confirmó a Novedades Quintana Roo que todas las cajas de seguridad habían sido abiertas con la colaboración de la empresa.

Con corte al jueves 16 de noviembre, hay una lista de 843 clientes de FNS registrados en las listas de entrevistas con la autoridad federal para entregar la documentación que acredite sus pertenencias.

Alejandro Betancourt Pérez, ex presidente del Colegio de Abogados Litigantes, indicó que en el acuerdo el Juez de Distrito señaló inconsistencias, y solicita un informe que justifique el actuar de Rivero Díaz e indica que no había autorización de abrir las cajas, por lo que es muy probable se gane el amparo y echen para atrás todo lo hecho por Seido, así que hay que esperar a la sentencia que aparentemente va a ser favorable para el dueño de la caja.

“Hay que hacer mención de que ese razonamiento lo hizo el juez de motu propio (iniciativa propia), actuando en plena justicia encontró el error en el que incurrió la autoridad; esperemos que el Juez de Distrito siga actuando así y estoy seguro que obligarán a Seido a devolver las cosas; queda claro que esa autoridad tiene las manos muy sueltas y van a tratar de defender su ilegal proceder poniéndole trabas a la gente que quiera recuperar sus cosas”, resaltó el litigante.

“El director de la empresa emitirá un comunicado, él permanece en Cancún y trabajan en apoyar a sus clientes”, indicó un representante del despacho de abogados de FNS.