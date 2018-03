Redacción/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- El Fiscal General del Estado Miguel Pech Cen, señaló que siguen combatiendo la defensa del ex gobernador Roberto Borge Angulo, y puntualizó que se busca que sea trasladado a declarar por tres carpetas de investigación. Descartó que la declaración pudiera ser vía electrónica. Apuntó que también se combate la posibilidad de enfermedades mentales que argumenta el ex mandatario.

En este sentido dijo que se está dando seguimiento a los argumentos legales que se ha presentado en el caso del ex gobernador y donde se ha solicitado que se brinden las facilidades para las declaratorias que se tienen que realizar en cuanto a las tres órdenes de aprehensión liberadas por la Fiscalía.

En este punto, mencionó que no se está de acuerdo en que pudiera realizarse vía electrónica la declaratoria del ex gobernador, porque no satisface la solicitud que ha hecho la Fiscalía con respecto a las tres órdenes de aprehensión.

Por ello es que se busca que en un corto plazo, se otorgue la solicitud de traerlo a la entidad para que realice físicamente la declaratoria en Chetumal.

Aún no se cuenta con alguna fecha posible para que se brinde el traslado de Borge a Quintana Roo, pero se tiene a los fiscales en el centro del país atendiendo puntualmente el tema.

"Pretende argumente alguna enfermedad mental para que se consiga disminuir el peso de la ley"

Agregó que en cuanto al tema de la defensa del ex gobernador, que pretende argumente alguna enfermedad mental para que se consiga disminuir el peso de la ley, de las imputaciones que se tienen en su contra, dijo que se busca peritajes de médicos y especialistas que brinden la información correspondiente para desmontar lo contrario.

Las imputaciones que se le hacen al ex gobernador son por afectaciones por más de 12 mil millones de pesos al erario público y recursos naturales.