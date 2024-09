Foro en Cancún busca combatir la crisis de basura marina

En Cancún se llevará a cabo el Foro de los Océanos, en el que se busca concienciar sobre el problema de la contaminación y la basura.

Miguel Canseco, director de Responsabilidad y Comunicación de Delphinus, detalló que serán dos días con expertos, en un evento gratuito, en el que buscan impulsar y concienciar sobre la importancia del cuidado, ante las afectaciones.