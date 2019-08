Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Luego de que se viralizaran las imágenes de dos hombres parados sobre un tiburón ballena en medio de cristalinas aguas color turquesa, la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) confirmó que el hecho no ocurrió en México.

A través de Facebook este fin de semana se difundieron tres fotografías de dos sujetos que usaban como esquí el lomo de un ejemplar de tiburón ballena y se sostenían con un par de cuerdas amarillas, mientras saludaban a la cámara fotográfica.

También te puede interesar: Amenaza sargazo al tiburón ballena

“Que poca conciencia y poco respeto a los animales marinos..” (Sic) fue el texto que escribió el autor de la publicación, Pedro J Narvaez M.

(Facebook/Pedro J Narvaez M)

Sin embargo, debido a que no precisó en dónde fueron tomadas las imágenes, sumado al color turquesa del mar que se ve en las instantáneas, se sospechó que podían haber sido captadas en aguas del Caribe mexicano.

Al ser cuestionado al respecto, el encargado de la dirección regional de la Conanp, Cristopher González Baca, desmintió las sospechas y aclaró que el hecho ocurrió en otro país.

Asegura que, tras contactar al autor del post éste le confirmó que las fotografías fueron tomadas en una zona de pesca de Surinam, el país más pequeño de Sudamérica, situado sobre el escudo de la Guayana, que colinda con el océano Atlántico, en cuyas aguas es posible avistar al tiburón ballena.

Sin embargo cabe destacar que algunas de las precauciones que se deben tener en cuenta al de observar o nadar con el tiburón ballena son:

- No tocarlos.

- Conservar una distancia mínima de 5 metros de su cabeza.

- No alimentarlos o hacer ruidos que alteren su comportamiento natural.

- No tomar fotografías con flash.

- No invadir su hábitat con transportes acuáticos.

(Con información de Alejandro Castro y WalkingMéxico)