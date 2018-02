Eva Murillo/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- La depresión es el principal mal que enfrentan las personas de la tercera edad en Cancún, por eso la Fundación Pak Pak abre un espacio en el que los 400 ancianos que atiende, realizarán actividades físicas y aprenderán algún oficio que les permita obtener recursos, señaló Merli Gómez Mena, encargada de la fundación.

Tener una familia no es garantía de compañía para las personas de la tercera edad, muchos de ellos se sienten abandonados y caen en depresión, de ahí que Pak Pak haya trabajado para contar con un espacio donde los ancianos aprendan oficios que les permitan ganar dinero y sentirse autosuficientes, además de distraerse en actividades recreativas.

También te puede interesar: ¡Increíble! Anciana se gradúa a los 81 años

También proyecta habilitar un huerto en el que puedan sembrar y ayudarse en la alimentación personal con los productos que cosechen.

Pak Pak apoya a 400 personas de la tercera edad, proporcionándoles despensas, financiamiento de análisis clínicos en establecimientos de salud privados, terapias psicológicas, cursos de derechos humanos, además de disfrutar de los convenios establecidos con el Cecati para cursen clases de oficios o de inglés.

“Ellos se sienten solos y tristes, porque por la edad no logran tener trabajo, son vulnerables en ese sentido, y eso los hace creer que no pueden hacer nada, hay quienes tienen familia pero son como si no existieran, al grado de no tener dónde vivir, y hay otros que efectivamente, no tienen a nadie”, señaló.

De los 400 abuelos apoyados por Pak Pak, cerca de 50 están en esta situación, cifra que se ha mantenido por lo menos desde hace dos años.

“Cuando ellos se acercan a nuestras instalaciones los ayudamos a llenar una ficha informativa en la que indiquen su principal necesidad, y así es cómo sabemos exactamente cuáles son sus necesidades, como medicina, comida, sillas de ruedas y hasta operaciones, pero éstas están fuera de nuestro alcance”, lamentó.

Gómez Mena criticó la inexistencia de un asilo público en Cancún, en el que los abuelos puedan al menos dormir, sobre todo quienes están solos y sin un techo donde pasar la noche.