Tiene 14 años es de Chetumal y ganó oro en evento nacional

Miguel Maldonado/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Representantes del Club Styles de Chetumal regresaron con varias medallas al cuello, tras su participación en la Copa de Gimnasia Artística Femenil y Varonil del Centro Deportivo Israelita (CDI), celebrada en la Ciudad de México.

Ocho atletas pertenecientes a este Club, que se encuentra instalado en la Unidad Deportiva José Guadalupe Romero Molina, viajaron recientemente a la Ciudad de México, para formar parte de este prestigioso torneo que sirve como ranking para poder ascender de nivel dentro de este complicado deporte, obteniendo un total de 17 medallas.

Del 17 al 19 del presente mes, el gimnasio Carlos Fishbein del Centro Deportivo Israelita, fue escenario de esta espectacular justa deportiva, en la que participaron más de 600 gimnastas de diferentes entidades del país, incluidos los representantes del sureste como Quintana Roo, Yucatán, Tabasco y Chiapas.

La edición 2018 marcó la segunda ocasión en la que participan atletas de la capital del estado y fueron las y los representantes del Club Styles quienes se encargaron de portar el nombre de Quintana Roo, bajo la dirección del entrenador, Gerardo García García, quien tiene la responsabilidad de preparar a estos jóvenes.

Resalta la actuación de gimnastas como Melissa Vázquez Magaña, de tan solo 14 años de edad, quien se colgó medalla de oro en las pruebas de salto, manos libres y all around, además de tercer lugar en barras y en viga, esto en el nivel cuatro.

Joel Kantún Torres, de 12 años de edad, quien compite en el nivel seis, se colgó el primer lugar en salto, además del cuarto sitio en manos libres y el quinto puesto en el all around.

Camila Viera Ramírez, de 16 años, se agenció el tercer puesto en las pruebas de all around, salto y piso, además del cuarto lugar en viga.

Natalia Gutiérrez García, en el nivel siete, se quedó con el segundo lugar en el all around, mientras que Kevin Baeza Cortés, en el nivel seis, también obtuvo un segundo lugar en el all around.

También consiguieron medallas Alizée de la Torre Sarabia, en el nivel cinco, quien se quedó con el cuarto lugar en salto; Ailyn Pérez Mena, cuarto lugar en salto en el nivel cinco y Heidy Vázquez Magaña, que se llevó el primer sitio en el all around del nivel cuatro.