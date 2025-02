Honra Ana Paty al personal de prevención del delito en Cancún

La presidenta municipal, Ana Paty Peralta, entregó 35 reconocimientos al personal de la Dirección de Prevención del Delito con la Participación Ciudadana en conmemoración a los resultados alcanzados en el 2024, por su destacada labor y compromiso con la seguridad de las y los cancunenses, para que la comunidad viva en un entorno más seguro.

“Hoy nos reunimos para reconocer el esfuerzo de quienes día a día trabajan con entrega por la seguridad de nuestra ciudad, por la paz en nuestras calles, en nuestras colonias, y sobre todo, por la integridad de las familias cancunenses”, expresó la alcaldesa durante su intervención en la Academia de Policía.

De acuerdo con el comunicado, al enaltecer la labor policial, Ana Paty Peralta detalló que una policía cercana, presente, eficiente y confiable es el pilar de la seguridad, por lo tanto, no permitirá que nada ni nadie manche el nombre de la corporación, haciendo énfasis en que no habrá cabida para quienes no cumplan con estos principios: Honestidad, lealtad y conducta intachable, ya que son un deber.

Reconoció el liderazgo de la titular de la dependencia, Zury Rodríguez Trinidad, respaldada por el secretario municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito, Capitán de Navío Carlos Ernesto D ́amiano Sumuano, debido al impacto en las escuelas, colonias y negocios, logrando un alcance de más de 45 mil beneficiados con pláticas y conformación de comités vecinales, que reflejan el avance en las estadísticas que marcan la construcción de la confianza y esperanza para crear comunidad.

El secretario de municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito aseguró que la entrega de estos reconocimientos son los logros alcanzados en el 2024, que permite al Municipio seguir avanzando en la construcción de una cultura de paz, respeto y colaboración entre la sociedad y las instituciones de seguridad.

La titular de la Dirección de Prevención del Delito, Zury Rodríguez Trinidad, agradeció a la alcaldesa por darle la importancia de reconocimiento a los elementos de dicha corporación, asegurando que trabajan de la mano con las políticas públicas para fomentar una cultura de paz.

En el evento se hizo la entrega de reconocimientos a 35 elementos galardonados por la Primera Autoridad Municipal y demás autoridades, quienes hicieron énfasis en la vocación y entrega total a la labor policial, por tener esa acción inquebrantable de proteger a las y los cancunenses mediante la prevención del delito.

En esta importante ceremonia policial se tuvo la asistencia de la regidora, Susana Andrea Dzib González, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Policía Preventiva, Tránsito, Bomberos y Protección Civil; el Coordinador de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Cancún e Islas Mujeres, Julio Villarreal Zapata, además de las y los familiares de los elementos galardonados.