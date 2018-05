Hoteles para adultos, un destino popular en el Caribe mexicano

Agencia

QUINTANA ROO.- Los hoteles adult only se han convertido en un destino popular por muchos. La sensación de sentirse despojado tanto de problemas como del estrés y la ropa, es una sensación agradable para varios. En la actualidad, el concepto de los hoteles con opción topless se ha vuelto muy popular y cada vez son más los destinos paradisíacos quienes manejan este tipo preferencias en sus paquetes.

"Salir de vacaciones es una oportunidad perfecta para probar cosas nuevas, relajarse y divertirse", comenta Daniela Mattes, gerente comercial de HiperTravel. "Por ello, los hoteles adult only en México se han convertido en una sensación.

No solo llaman la atención por su belleza, sino también por el sentimiento de liberación y tranquilidad que llena tanto el cuerpo y el alma". Conoce estos hoteles donde podrás dejar la ropa a un lado y romper con los tabús del nudismo:

Hidden Beach Resort:

Vive una experiencia innovadora directo desde la Riviera Maya, lugar donde podrás disfrutar de las playas soleadas e incluso sentirte libre. Hidden te brindará ésta y otras experiencias más; está diseñado para los nudistas y aquellos intrépidos en busca de nuevas sensaciones. Los visitantes podrán hacer uso de todas las instalaciones y del restaurante sin prenda alguna. Los precios de las habitaciones van desde los 9 mil hasta los 30 mil pesos, dependiendo de las comodidades que se busquen.

Desire Resort and Spa:

Ubicado en Puerto Morelos, a 20 minutos de Cancún, este exclusivo lugar es para todas las parejas que quieran probar nuevas experiencias eróticas y reavivar la pasión. Cuenta con restaurantes gourmet con comidas exóticas, cocteles caribeños y espacios de ropa opcional justo frente al mar. Su alojamientos y suites buscan despertar los sentidos y en su agenda maneja diferentes actividades como fiestas y el precio de sus habitaciones ronda los 9 mil pesos.

Temptation Cancún Resort:

El único y exclusivo jardín de juegos para adultos enfocado a mayores de 21 años. Aquí podrás vivir vacaciones apasionantes con un sentido de libertad debido a que cuentan con elección de topless opcional. El hotel tiene 430 habitaciones iluminadas con colores brillantes, siete restaurantes especializados donde vivirás una gran experiencia gastronómica y cinco bares con servicio 24 horas; el costo por habitación es de aproximadamente 9 mil pesos.

Azulik Hotel & Maya Spa:

Para los amantes de la naturaleza y la desnudez, este exclusivo resort ubicado en Tulum cuenta con solo 15 cabañas los cuales admiten como máximo dos huéspedes. Aquí podrás disfrutar la experiencia completa; tiene diferentes actividades desde masajes hasta visita a la zona arqueológica ubicada a 3 kilómetros del lugar. Además tiene una vista espectacular por estar ubicado a unos pasos de la playa y puedes elegir entre la experiencia de jungla, luna, agua, cielo, mar, azteca y maya.

Hotel Breathless:

Situado entre el Mar Caribe y la Laguna de Bahía Petempich, es un lugar solo para adultos con suites modernas y enfocado a quienes buscan vivir una de las más grandes emociones. Este lugar también cuenta con un spa enfocado a quienes quieran relajarse, un restaurante con alimentos gourmet y 24 horas de servicio a la habitación. También el hotel le ofrece a sus huéspedes diferentes suites decoradas con estilo chic y vistas deslumbrantes a los jardines y al mar.

No olvides revisar el reglamento de cada hotel, siempre hay pautas a seguir en este tipo de experiencias. De esta forma, podrás evitar arruinar tus vacaciones con cualquier situación; la gran mayoría de los establecimientos sigue pautas de grupos mundiales nudistas, por ello, no debes preocuparte, cada lugar te ofrecerá las mejores condiciones para libertarte no solo de los problemas, también de tu ropa.

