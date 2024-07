Huracán Beryl avanza hacia el Caribe; Quintana Roo mantiene Alerta Azul

La gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, informó a través de sus redes sociales sobre la actualización del huracán Beryl, el cual ha sido clasificado nuevamente como categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.

Hasta el momento, la entidad se mantiene en Alerta Azul debido al acercamiento del fenómeno, aunque no representa un peligro inminente para el Caribe Mexicano.

En su mensaje, la gobernadora instó a la población a mantenerse informada y alerta a través de medios oficiales.

Jul 1 10AM AST Position: #Beryl is nearing the southern Windward Islands and expected to make landfall within the next hour or two. This is an extremely dangerous and life-threatening situation. Take action now to protect your life! Visit https://t.co/tW4KeGe9uJ for more info pic.twitter.com/np3UjNI9oP