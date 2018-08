Cobro de impuestos del alcalde de Holbox, indebido

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El cobro de impuestos que realiza René Correa Moguel, alcalde de Holbox, es un acto de rebeldía e ignorancia, señaló Emilio Jiménez Ancona, presidente municipal de Lázaro Cárdenas, pues no es competencia de la alcaldía realizar esa función, dado que no puede expedir el recibo correspondiente.

“Fue un acto de rebeldía o ignorancia por parte del alcalde de Holbox, fue mal asesorado por alguien y le dijeron que la isla podía ser independiente y cobrar sus propios impuestos, de hecho en la lona que sacó le dije que estaba mal y que se atuviera a las consecuencias que pudiera sufrir por hacer cobros indebidos y no facultados”, declaró el edil municipal.

Asimismo, dijo que el alcalde ignora las leyes administrativas del municipio y la Ley de Hacienda, pues incluso quería cobrar predial, multas, recargos, infracciones, ampliación de horarios para bares y shows, comercio ambulante y comercio fijo, entre otras cosas.

“Los regidores en Cabildo en pleno le dijeron que no tenía esas facultades y que se iba a meter en problemas, porque, quienes van a pagar allá cuando vienen a Kantunilkín, al área de Tesorería por su recibo oficial, se les dice que no se les puede dar porque no es válido el recibo que les dieron en Holbox, no tiene ninguna validez oficial”, indicó.

Como ejemplo expuso que todos los negocios que tengan licencias de funcionamiento tienen que pagar la recoja de basura de forma anual, la tarifa depende del giro; un hotel de 30 habitaciones aproximadamente pagaría 12 mil pesos anuales; y esta recaudación tiene que parar en el Ayuntamiento porque es la instancia encargada de pagar al personal, la gasolina de las unidades, la compostura de las mismas.

Pero en Holbox, agregó, incluso está cobrando entre 30 a 50 pesos la recoja de basura a las casas.

“Yo (como presidente municipal) le di facultades, hace dos o tres meses, para que cobre el comercio ambulante, para que tenga dinero revolvente, para que pueda hacer reparaciones y otras cosas en la isla de Holbox”, explicó.

El dinero que cobra el alcalde de Holbox no lo hace llegar al Ayuntamiento, sólo informa que recibió cierta cantidad de dinero y que lo aplicó en pagar más recolectores de basura, gente que realiza la limpieza de playas, emparejamiento de calles, y una serie de cosas; y al tener sus gastos internos con eso lo comprueba, mencionó.

Correa Moguel no será merecedor a una sanción, comentó el presidente municipal, pues ya se le giró un oficio en donde se le aclara que la alcaldía depende del municipio Lázaro Cárdenas y que no tiene ninguna facultad para realizar algún tipo de cobro como los que señala en la lona que colocó afuera de las oficinas de la alcaldía, lo cual respaldaron (cabildo) con artículos y reglamentos.