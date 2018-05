Inauguran exposición individual 'Litoral-Asfalto'

Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Ayer por la noche se inauguró en la galería Víctor Fosado, de la Casa de la Cultura, la exposición individual “Litoral-Asfalto”, de la artista visual Arlen Sánchez, quien compartió en exclusiva con Novedades Quintana Roo que las obras expuestas son el material que ella ha generado del año 2009 hasta 2018, y que de alguna manera son una representación de su transición de mudarse de la Ciudad de México a este destino turístico con un estilo 100% abstracto.

"Estoy muy contenta y emocionada porque es la primera vez que participé en la convocatoria de exposiciones de la Casa de la Cultura, así que para mí es un honor que el comité me haya seleccionado, estoy muy agradecida con Marcela Torres porque la Casa de la Cultura está ofreciendo una agenta cultural súper importante, es un lugar muy incluyente y familiar, y con Selma Guisande, quien me ayudó con el montaje, es una maestra con mucha experiencia y a la que le he aprendido muchísimo, así que para mí es un honor estar en este espacio", expresó.

Esta es su segunda exposición individual en Cancún, la primera fue en febrero de 2017 en la galería Pop Art del hotel Oh by Oasis.

"Me gustó mucho el proceso de pintar abstracto, porque empiezo con una idea, tengo un boceto, sin embargo, al momento de realizar la obra también es un proceso, es un cuadro en construcción que me va comunicando lo que va necesitando, entonces para mí era importante en esta ocasión también incluir los bocetos, y que la gente pueda ver cómo era la idea y cómo terminó", detalló.

Respecto a sus planes a futuro comentó que, después de esta exposición, su nuevo proyecto es empezar a pintar al menos un cuadro por mes, por lo que espera que a principios del próximo año pueda compartir una nueva colección, donde las obras hablarán de su familia, su personalidad, identidad e historia de sus antepasados.

"Este proyecto ya se está desarrollando y lo he hecho con el acompañamiento de la maestra Selma Guisande, quien me está apoyando con la conceptualización, ya empecé la etapa de bocetaje y el primer cuadro, me emociona mucho este proyecto porque es muy intimista, habla de mis raíces e identidad, así que es algo que me interesa a nivel muy personal y me emociona explorar esa parte de mi genealogía", finalizó.