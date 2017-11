Incremento a tarifa de taxis carece de autorización

Edgar Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Mientras que el secretario general del Frente Único de Trabajadores del Volante de Quintana Roo (Futvqroo), Eduardo Peniche Rodríguez, anunció que a partir del 1 de diciembre los 17 sindicatos adheridos aplicarán un incremento del 20% sobre la tarifa vigente respecto al servicio del traslado de pasajeros, Jorge Alberto Portilla Mánica, aseguró que ante la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) únicamente hay solicitudes, pero hasta el momento ninguna ha sido autorizada.

“Esa tarifa fue solicitada desde abril de este año por los aumentos que se han dado por los gasolinazos, así que está justificado bien y ya fue autorizado, el día 15 de noviembre quedó en firme para que nosotros podamos empezar a cobrar el aumento a partir del 1 de diciembre de 2017”, explicó el también secretario general del sindicato de choferes promotores de automóviles y similares “Gustavo Díaz Ordaz”, radicado en Isla Mujeres.

De acuerdo con Peniche Rodríguez, mejor conocido como “Wato”, tras el primer acercamiento con Sintra, se solicitó a cada dirigente sindical del gremio taxista quintanarroense justificar el aumento, para ello se presentó un estudio técnico sobre el impacto que significó la liberación del precio de litro de la gasolina magna, premium y diésel, así como los aditivos automotrices derivados del petróleo, como lubricantes, aceites, llantas, por mencionar algunos, y que cumplieron con todo.

Portilla Mánica, argumentó que efectivamente hay solicitudes para aumentar la tarifa, pero esta no ha sido autorizada en ningún momento y desconoce por qué estas personas lo dan por hecho, no obstante, añadió que “Wato” puede decir misa, pero como líder sindical aún no tiene reconocimiento legal por el tema de que ya venció su toma de nota, razón por la cual 2017 concluirá con las tarifas vigentes.

Sin embargo, el secretario general del Futvqroo explicó que cuenta con un documento que avala y respalda dicho incremento, aunando que el alza se da de manera normal por el incremento en el litro de la gasolina, ya que “no es justo que los operadores o socios absorban el costo”.

“Ahorita un pasaje en Isla Mujeres vale 15 pesos la llevada y el litro de gasolina vale casi 17 ya, creo que está más que justificado y el usuario lo entiende bien, porque de hecho ya está pagando más, de 15 pesos ya pagan 18 y otros dejan 20, están conscientes de lo que ya subió”, concluyó el dirigente sindical.