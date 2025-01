Infonavit sin reservas para construir viviendas en Quintana Roo

Aunque se mantienen las discusiones por la reforma al Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Cancún destacó que hay temas pendientes sobre las nuevas facultades de este organismo.

La CROC señaló que el Infonavit no tiene la reserva territorial necesaria para construir viviendas en el país, lo que implicaría posibles daños al medio ambiente, además, consideró que hay prioridades, como la de regularizar la situación de las unidades que están abandonadas y que suman más de 14 mil en Quintana Roo.

“Nos dice que se pueden hacer muchas viviendas, pero el Infonavit no tiene reserva territorial, ¿dónde la van a hacer? Las carteras vencidas no las han puesto a disposición de quienes sí las puedan comprar. Hay mucha vivienda abandonada, pero no la han recuperado” , expresó Mario Machuca Sánchez, secretario general de la CROC en Cancún.

Asimismo, declaró que la idea de que el Infonavit pueda arrendar no tiene futuro, considerando que ya se han realizado propuestas similares, y no han funcionado, además de que mencionó que no se debe de afectar el tripartismo del instituto.

“No estamos en contra del arrendamiento, pero desde 2017, Infonavit ya tenía un programa para arrendar y no funcionó. Tal vez pueda surgir el interés, pero todo esto va a seguir siendo un problema si no se ataca lo primordial, que es no acabar con el tripartismo, bajar los puntos y subir los montos de créditos, por eso está encarecida la vivienda” , mencionó.

De acuerdo con datos de la Sociedad Hipotecaria Federal, Quintana Roo tiene el alza más significativa en costo de vivienda a través de un financiamiento, con un 12.7%, mientras que la vivienda de interés social tiene un costo promedio de 750 mil pesos.

