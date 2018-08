Inicia en Punta Nizuc combate al recale de sargazo

Eva Murillo/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- La estrategia para el combate del sargazo, que este mes incrementó su presencia en costas quintanarroenses, inicia hoy en Punta Nizuc con la instalación de mallas que contendrán y desviarán el alga marina, sin afectar, asegura Alfredo Arellano Guillermo, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), la fauna que se refugia en la nata de las plantas acuáticas.

Luego de pasar más de tres meses recogiendo el sargazo en las playas, provocando la erosión de los arenales, pues éste es levantado mezclado con arena, el método para enfrentar este fenómeno natural será en el mar.

Los trabajos de contención y redirección del sargazo estarán a cargo de la empresa mexicana Goimar para los cuales están destinados más de 200 millones de pesos, gestionados ante la federación.

La malla, aseguró la SEMA, no representa peligro ni riesgos para los bañistas o la navegación, en caso de colisión de algún barco con la barrera, la seguridad está garantizada para la embarcación así como para sus pasajeros.

Lo largo de la malla será en función de las características de la zona en donde vaya a instalarse, pero, en promedio, cada una de las siete barreras mide dos kilómetros y estarán instaladas durante tres meses.

Proyectos de contención

Punta Nizuc, en Cancún, será el primer sitio donde va a instalar la primera malla; en Playa del Carmen, Tulum y Mahahual ya están ubicados los puntos donde van a anclar otras; mientras que para Puerto Morelos, los trabajos del diseño de instalación no han concluido, pues buscan no afectar al arrecife.

“Buscamos ampliar (la estrategia) a otras zonas dependiendo de las necesidades en el estado”, dijo.

Las mallas no serán propiedad del estado, pues son rentadas bajo el esquema de “servicios”, el contrato con la empresa es por tres meses.

Con esta táctica, la llegada del alga marina a las playas visitadas por los turistas va a disminuir, eso no significa descartar la posibilidad de industrializarlo, pero ya no sería para este año, sino para 2019, pues su presencia ya no es considerada atípica, los pronósticos son que regrese cada año.