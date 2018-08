Contadores públicos proponen combatir la evasión fiscal

Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Para el Instituto Mexicano de Contadores Públicos uno de los ejes principales a atender la próxima administración, para recaudar más recursos, es combatir la evasión fiscal porque muchos contribuyentes no cumplen, y de esa forma reducir en zonas fronterizas los impuestos.

Es necesario tener claro que una reducción de impuestos lleva a una reducción de ingresos, por ello es necesario evaluar la viabilidad y para ello es necesario la proyección del nuevo gobierno para conocer de dónde van a obtener los recursos, mencionó José Besil Bardawil, presidente nacional del Instituto Mexicano del Colegio de Contadores a nivel nacional.

“Nosotros no podemos hablar de forma irresponsable de que bajen las tasas, ya que hay que definir con qué se compensa, pues si el país no tiene ingresos esto no funcionaría”, explicó.

El poner los impuestos accesibles en las zonas fronterizas, ayuda a que el consumo pudiera ser mayor, por el turismo. Son zonas libres que tienen liberación de algunos impuestos.

Pero debe quedar clara para establecer cómo van a cubrir el boquete de los ingresos federales, aunque para el colegio es a través del combate a la evasión fiscal.

No habrá una reforma fiscal durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente de México, por lo que no habría que ver la viabilidad de incluir en la reducción de impuestos a la zona sur del país.

Ensenada quedó fuera y dará mucho de qué hablar, pero se deben esperar las cifras que dará el nuevo gobierno.

El sector empresarial de la zona norte de Quintana Roo buscará que el gobierno entrante los contemple entre los beneficiados de tener un Impuesto al Valor Agregado de 8% y no de 16% como está hasta ahora, esto para hacerlos más competitivos.

Hasta 2014, Quintana Roo gozaba de un beneficio del IVA de 11%, sin embargo, con la reforma Hacendaria igualaron el impuesto a nivel nacional quedando en 16%, y aunque el sector empresarial hizo un frente para evitar que esto sucediera, la cámara de Senadores avaló la propuesta.