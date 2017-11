Construcción en Playa Delfines no afectará el arribo de tortugas

Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Para la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano la construcción del Gran Solaris Cancún no afectará el arribo de las tortugas, ya que éstas nunca llegan al mismo lugar y los nidos pueden ser removidos, pero lo que sí ponen en riesgo al no hacer el hotel es frenar futuras inversiones ya que no habría certidumbre.

La dependencia a cargo de Francisco Javier Zubirán Padilla emitió la licencia de construcción ya que cumplen con todos los requisitos, no solo municipales sino federales, y para él lo que hay es una desinformación acerca de un proyecto que será en un predio privado que además fue adquirido desde hace tiempo.

“El hotel será colindante a Playa Delfines, pero la zona federal permanecerá intacta”, mencionó

Para dar un permiso tomaron en cuenta, a lo que llamó la carta magna, es decir, el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Cancún, Municipio Benito Juárez (2014 -2030) que está vigente y fue con el que autorizaron los permisos y en la zona permite una densidad de 240 cuartos por hectárea y el hotel a desarrollar contempla menos de dos hectáreas.

No cambiará en ningún momento la playa pública de Delfines y en breve el Ayuntamiento Benito Juárez dará la explicación con información visual de lo que corresponde a la zona federal y los predios que son privados.

"No podrán remover en ningún momento las palapas, los accesos a la playa pública seguirán, así como la estructura", agregó Zubirán Padilla.

En el caso de los nidos de tortugas, estos serán removidos ya que las tortugas no llegan a desovar al mismo lugar cada año; sin embargo, por ahora los dueños quitarán las estructuras para permitir que termine la temporada.

Este año fueron 220 nidos de tortugas en la zona, de acuerdo con el dato de la Dirección de Ecología municipal.

Aunque desde hace tiempo estuvo delimitado, ya la Dirección de Catastro está haciendo los trabajos para determinar que está delimitado correctamente, además de que la obra debe contratar un Director Responsable de Obra que es externo al Ayuntamiento para verificar la construcción del mismo.

La dirección municipal ya cuenta con más proyectos ingresados de la zona hotelera que están en proceso de revisión para que entreguen licencias de funcionamiento.