Investigan abuso de taxistas en Cancún tras denuncia de Luisito Comunica

Durante la conferencia de prensa de la Mesa de Seguridad de Quintana Roo, autoridades estatales anunciaron que investigarán los casos de cobros excesivos por parte de taxistas en la entidad, tras la denuncia pública del influencer Luisito Comunica.

A través de sus redes sociales, el creador de contenido evidenció haber pagado 2,000 mil pesos por un viaje de apenas 20 minutos desde el Aeropuerto Internacional de Cancún. La secretaria de Gobierno, María Cristina Torres Gómez, expresó que, aunque las facultades del estado son limitadas para intervenir directamente en las terminales aeroportuarias, se buscará mayor transparencia en las tarifas y regulación de los servicios de taxi.

Ayer, Luisito Comunica utilizó su cuenta de Instagram para exponer el cobro excesivo, calificando de "ratas" a los responsables de las tarifas del aeropuerto. El influencer aclaró que su queja no era contra el conductor, quien incluso expresó su propia inconformidad, sino contra los concesionarios que fijan los precios.