Joselito Velázquez va por nuevo campeonato de box

CANCÚN, Q. Roo.- Dejó de ser una promesa y ahora es toda una realidad. Joselito Velázquez Altamirano se perfila para convertirse en el próximo campeón de Peso Mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Nacido en Oaxaca, pero forjado en Cancún, Joselito suma hasta el momento cinco peleas en el boxeo de paga, con récord perfecto

(5 KO’s) tras debutar con éxito en Estados Unidos frente al mexiquense Armando ‘Chiquita’ Vázquez, en el Mandalay Bay, en Las Vegas, Nevada.

Fue en el quinto round, cuando el cancunense consumó el nocaut técnico al 1:25 del quinto episodio. Frank Espinoza, su manager, ha encauzado a su discípulo por buen camino.

"Es muy bonito saber que hay tanta gente al pendiente de mí. Eso es de gran motivación, me alientan a seguir trabajando fuerte"

"Me siento un hombre bendecido. Es muy bonito saber que hay tanta gente al pendiente de mí. Eso es de gran motivación, me alientan a seguir trabajando fuerte", agradeció el guerrero maya.

Otro buen detalle que recibió Joselito, en Las Vegas, fueron las muestras de apoyo que le brindaron aficionados colombianos, con pancartas. “Muchas gracias a mis ‘parceros’ colombianos que hicieron el viaje para verme en Las Vegas. Qué mayor motivación”, sentenció.

El 11 de marzo, Velázquez Altamirano enfrentó a Diego Armando ‘El Pantera’ Guerrero, en la Carpa Astros de la Ciudad de México. Después, el 16 de junio, pero en Tijuana, al sonorense Rodrigo Armenta. En su cuarta pelea en el terreno profesional, celebrada el 30 de septiembre en la ‘Oasis Arena Cancún’, segunda en este escenario, derrotó a Erick Zamora al minuto con 37 segundos del segundo capítulo, en el combate coestelar de la velada ‘They just want to have bax.

En el sector amateur, ganó dos medallas de oro en los Juegos Panamericanos, una en Guadalajara 2011 y la otra en Toronto 2015, busca trascender en el apasionante ‘deporte de los puños’.