Joven que fue abusada exige justicia

Redacción/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Ximena N, joven de 28 años, que aseguró ser abusada el pasado fin de semana, exigió a las autoridades acelerar la investigación, encontrar y castigar al responsable de su agravio para evitar que cometa más delitos.

“Exigimos las imágenes de este hombre, hay cámaras por el camino que recorrí, debe haber más de 10 cámaras entre casas, negocios, está la escuela y las cámaras de la policía. Solicitamos las imágenes para dar con este abusador porque está suelto”, reclamó en conferencia de prensa.

La afectada narró que el abuso ocurrió el domingo, a las 8 de la noche, cuando iba de camino a su casa, y luego de seguirla varias calles, el atacante la alcanzó en un predio baldío de la avenida 105, casi esquina con 29 Sur, a dos calles de la Base de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que se encuentra también sobre la avenida 105 con 25 Sur.

“Yo salí de ahí (del paraje) con mis propias fuerzas. Es inaceptable que aún después de ser atacada, al momento de acudir a la Policía Estatal, el hombre que se asomó no me abrió argumentando que estaba solo y que lo iban a regañar, cuando yo le explicaba que acababa de ser atacada… a unos metros de ese lugar, no me quiso acompañar a mi casa”, denunció.

Afirmó que después fue auxiliada por la Policía Municipal y agentes ministeriales, quienes la llevaron al Ministerio Público a interponer su denuncia, que, luego de un largo periplo, quedó asentada en la carpeta de investigación 12/1684/2018 de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer y por Razón de Género.

“Sé perfectamente que no lo provoqué, que no es mi culpa y estoy aquí para alzar la voz por esas mujeres que no pueden hacerlo, no es posible que nos quedemos calladas, no es posible que todavía, que te ataca un tipo las autoridades no te atiendan como debe ser, te atienden como si quisieran desanimarte de hacer tu denuncia”, agregó.

Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía General del Estado no había emitido una postura respecto a los reclamos de la quejosa para esclarecer su caso.