Jóvenes con obesidad no consideran importante vacunarse

Pese que a que solo se registraron alrededor de 200 jóvenes que presentan alguna comorbilidad, existe un inventario más amplio de vacunas contra el Covi-19 para recibir y atender a quienes deseen inmunizarse en las jornadas especiales.

Agustín Téllez Duarte, subdirector de Salud del ayuntamiento de Cozumel, dijo que la población no contempla la obesidad como una comorbilidad, por lo que se previó tener disponibles más dosis para los dos días de vacunación para personas de 12 a 17 años de edad en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde las aplicaciones se hicieron a puerta cerrada.

Cozumel es el municipio que ocupa el primer puesto en obesidad en el estado, según un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicado en 2020.

Desde principios de diciembre, Ingrid Yamileth Alcudia Mérito, representante de la Secretaría del Bienestar en la isla, dio a conocer que eran necesarios que estos jóvenes se registraran de manera previa y contaran con documentos como acta de nacimiento, comprobante de domicilio actual, Clave Única de Registro Poblacional (CURP), expediente de vacunación con su respectivo código Quick Response (QR) y un certificado médico que respaldara su comorbilidad.

Sin embargo, y pese a la difusión que se hizo de manera amplia por diferentes medios de comunicación, un gran número de ellos asistió a las instalaciones del Hospital General de Subzona Medicina Familiar Número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sin contar con este último documento.

No dan mayores detalles Ramón Magaña Ceja, director del IMSS Cozumel, se negó a proporcionar detalles sobre cómo se resolvió este problema. Sin embargo, los Servidores de la Nación, quienes apoyan en la logística, contactaron a Téllez Duarte para hablar sobre el tema. El galeno explicó que se instaló una pequeña mesa en la que se expedían estos certificados para apoyar a quienes no contaban con ese trámite, con el fin de que no perdieran la oportunidad de vacunarse.

Exhortó a las jóvenes que presenten obesidad y que no asistieron a las jornadas del 6 al 8 de diciembre, para que se acerquen a las instalaciones del IMSS para ser inmunizados con la vacuna de los laboratorios Pfizer BioNTech.

De acuerdo con datos del fabricante a la World Health Organization (WHO), la vacuna Pfizer tiene una efectividad de un 95%.

