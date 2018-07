La chetumaleña Fátima Crisanto va tras el oro a Barranquilla

Miguel Maldonado/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Fátima Crisanto Ayil, multicampeona nacional de Luchas Asociadas, viaja a Colombia, con el único objetivo de regresar a casa con una medalla de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La oriunda del poblado de Calderitas, en el municipio de Othón P. Blanco, llegó a Barranquilla, Colombia la tarde de ayer y de inmediato se incorporó a la concentración del equipo nacional de cara a su próxima participación en esta importante justa deportiva del continente.

También te puede interesar: Atleta cancunense logra seis preseas doradas

En entrevista exclusiva para Novedades Chetumal, la gladiadora, 11 veces campeona en Olimpiada Nacional, expresó un gran deseo por hacer su mejor papel en la competencia y entonar el himno nacional desde lo más alto del podio de ganadores.

“Vengo con la ilusión de cumplir con las expectativas que se tienen de mí y demostrar que puedo hacer cosas grandes”

“Vengo con la ilusión de cumplir con las expectativas que se tienen de mí y demostrar que puedo hacer cosas grandes, para eso me he preparado desde que era niña y ahora es el momento para cumplir”, dijo.

Respecto a la preparación que ha llevado previa a su participación en esta competencia, la gladiadora de la capital quintanarroense señaló que desde hace varios meses se encuentra integrada a los trabajos de la selección nacional, en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), en la Ciudad de México, además de que recientemente viajó a Madrid, España, para formar parte de un campamento.

“Me he preparado intensamente para llegar en mi mejor momento a esta competencia, actualmente han quedado atrás las lesiones y me siento muy bien. Espero cumplir con el objetivo y no descansaré hasta conseguir una medalla”, dijo.

En cuanto a la actuación de la delegación mexicana en la edición 2018 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en la que nuestro país encabeza el medallero general, con un total de 184 metales, Crisanto Ayil dijo que, lejos de ser una presión es una motivación para jóvenes atletas como ella, que tienen hambre de triunfo y quieren seguir destacando y llenando las expectativas, al mismo tiempo de colaborar en el éxito nacional.

Las acciones de la disciplina de Luchas Asociadas arrancarán el domingo 29 de julio, aunque Fátima Crisanto verá acción hasta el miércoles 1 de agosto.