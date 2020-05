Julio Camejo y Mariana Seoane dan la mano a personal médico

Cancún.- Ante el peligro a la que está expuesto el personal médico por el coronavirus, el actor cubano Julio Camejo y la cantante Mariana Seoane pusieron voluntades en acción, y a través de donativos de la sociedad civil han logrado abastecer a galenos y enfermeras de más de 23 hospitales en la ciudad de México.

Después de hacer el poema ‘Vocación de héroes’, que estuvo bonito y funcionó, no queríamos que se quedara sólo en la palabra, hay momentos para criticar y sumar, y en éste hay una situación que nos está afectando, y es que a nuestros médicos les falta el equipo para combatir el Covid-19.

Entre los insumos que entregan a los jefes médicos de cada hospital son cubrebocas normales, certificados KN95, guantes quirúrgicos, batas quirúrgicas, overoles completos, liquido sanitizador, gel antibacterial y escudo para lavarse las manos.

“Definitivamente es mi país, llegué aquí de niño y México no sólo me ha dado una casa, amigos y trabajo, me ha dado lo más grande que Dios puede dar que son mis hijos y me enorgullece saber que cuando se me pone a prueba para sacar la casta por México, la saqué y aquí estoy. México no necesita a los famosos enseñando la casa, pasando chin... la cuarentena en la alberca, nos necesita actuando y dando todo para superar esta situación, así que ojalá nos sigan llegando donativos para continuar con el proyecto”.