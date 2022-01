Laguna Chacmochuc "lucha" por no convertirse en basurero

El grupo del Comité de Vigilancia Comunitaria Río Chacmochuc insistió a las autoridades del Gobierno del Estado la instalación de una caseta de vigilancia, para prevenir los tiraderos ilegales en esta área protegida.

Tras una reunión con personal del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas (Ibanqroo) y de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), los vigilantes voluntarios informaron que hubo acuerdos, pero pidieron a las dependencias llevar a cabo acciones más concretas.

Jesús Cahum, líder del comité, indicó que mientras no se concrete una vigilancia adecuada, persistirán los problemas de tira de basura en el camino al antiguo relleno sanitario.

Durante la reunión, los vecinos y voluntarios también manifestaron a las autoridades estatales la necesidad de atender el escurrimiento de lixiviados del antiguo basurero hacia las zonas de manglar del sistema lagunar, pues esto representa un grave foco de contaminación.

[Foto: Paola Chiomante]

Rafael Robles de Benito, director general del Ibanqroo, expuso ante los asistentes que es importante la infraestructura de vigilancia, como la caseta. No obstante, indican, no se puso fecha al proyecto. En los acuerdos, dijo Jesús Cahum, no se llegó a algo en concreto.

El Comité de Vigilancia Comunitaria lleva cuatro años realizando tareas de limpieza en la zona, pero no han logrado reducir la acumulación de basura y escombros. Una caseta en la entrada del Arco Norte, dice Jesús Cahum, ayudaría a revisar cada camión de volteo que entra el área protegida, para verificar que no lleve desechos a tirar.

Esto, en consecuencia, reduciría la cantidad de basura que se tira cada semana. El Sistema Lagunar Chacmochuc es un área protegida de carácter estatal, pero también forma parte de la Reserva de la Biosfera del Caribe Mexicano.

Es hábitat de cientos de especies de aves, cocodrilos y flora de alta relevancia ambiental, como los manglares y palma chit, consideradas en riesgo de extinción. Sin embargo, volquetes usan el área para depositar escombro y basura, ante la falta de acción de las autoridades.

[Foto: Paola Chiomante]

