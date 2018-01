‘Las locuras del Tenorio’ te harán olvidar las penas

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Con temas de actualidad y la simpatía que imprimen un grupo de comediantes de primer nivel, este fin de mes se presentará en Cancún “Las locuras del Tenorio… para la presidencia”, bajo la dirección de Pepe Magaña, 11 comediantes en escena pretenden hacer que durante dos horas el público olvide sus penas con esta gran producción. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Pepe Magaña nos compartió por qué este nuevo Tenorio es único y diferente a los que han pasado a lo largo de la historia.

“Somos un grupo de amigos que nos juntamos a hacer ‘Las Locuras del Tenorio’ para la presidencia, porque nos gusta estar actuales en todo lo que pasa en nuestro país, porque traemos un candidato independiente interpretado en esta ocasión por Coque Muñiz que anda buscando votos para ser presidente de la República Mexicana y ahí nosotros nos metemos con López Obrador, con Meade, con Anaya, con el que se nos cruce en ese momento, es una obra muy divertida con un elenco que pocas veces la gente puede ver juntos, nosotros podemos mostrarnos haciendo nuestro show individual, pero en esta obra nos juntamos con un excelente vestuario, producción, micrófonos, telones, mesas, sillas, escenografía y demás”, detalló Pepe, quien dirige, produce y escribió la divertida comedia.

Este próximo 31 de enero, el Teatro de Cancún abrirá sus puertas al buen humor de Pablo Cheng, J.J., El Costeño, El Norteño, el luchador Polvo de Estrellas, Gustavo Murguía Paul Yester, Coque Muñiz, Gamborimbo, Luis Barceló, Julio Alegría y Gomita, quienes harán que los cancunenses dejen a un lado el mal humor con una historia fresca y renovada.

“Es la historia del Tenorio, una nueva era, pero a nuestra manera, ya no están los Mascabrothers, ya no está Albertano y ellos, aquí estamos todos nosotros con un Tenorio muy chistoso, es impresionante la manera como se ríe y se ríe el público, nuestra finalidad es divertirlos, que vean una nueva producción, este sí es un tenorio cómico porque todos somos comediantes, aquí no hay un galán o algo, nada, puro cómico, J.J. como el Tenorio; son dos actos, dos horas en que la gente se la pasa bien, estamos muy contentos de llegar este 31 de enero a Cancún y luego a Mérida”.

Ofrecen una excelente producción

Para cada una de las funciones que ofrece Las Locuras del Tenorio en las distintas ciudades de la República Mexicana llevan un tráiler con todo lo necesario para ofrecer una puesta de primera.

“La obra se va a presentar como debe de ser, estoy muy contento de que la gente nos acompañe, se van a llevar una gran sorpresa porque además es la única obra del tenorio en toda su historia, desde Paco Malgesto, El Loco Valdéz, Paco Stanley, en que aparece en escena el autor de la obra que es José Zorrilla y lo interpreta Gustavo Munguía Paul Yester, ojalá la gente se dé ese chance de divertirse con nosotros”, puntualizó Pepe, quien continúa con su espectáculo personal y la puesta en escena “Semesienta”, “es un cuento infantil que hice y que quiero llevarlo a Quintana Roo también, ahí tengo a Luis de Alba, Alfonso Sayas, la Pelangocha, La Jarocha, La Vecina, Paty Muñoz, Huicho Domínguez, iconos de este negocio, con ese proyecto ya tengo cuatro años, hay que buscarle y chambearle por todos lados”.