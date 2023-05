Lesbomaternidades: la lucha por ser reconocidas

El 10 de mayo, un día para reconocer las maternidades en México, entre ellas las lesbomaternidades, que es la manera en que las lesbianas ejercen la crianza; sin embargo, continúan siendo discriminadas en Q. Roo y el resto del país

“En Quintana Roo existen muchos casos, en particular hay uno que recuerdo que me pareció muy triste. Es una madre lesbiana que junto a su pareja tuvieron una hija, esto previo a la posibilidad del matrimonio igualitario y de que la pudieran registrar con el apellido de las dos madres, al separarse la madre no gestante se quedó sin la posibilidad de ver a su hija, y de esto ya pasaron 9 años”, recordó Ana de Alejandro, fundadora de la Red de Madres Lesbianas en México.