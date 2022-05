Ley contempla multas a quien discrimine a personas con VIH en Q. Roo

El ciudadano o instituciones públicas y privadas que nieguen cualquier tipo de servicio a una persona con VIH en Quintana Roo, podrán ser acreedores a una multa económica de 14 mil 433 a más de 28 mil pesos.

Edgar Mora Ucán, presidente de la organización Círculo Social Igualitario, explicó que la norma aprobada en el Congreso del Estado incluye sanciones de 150 a 300 Unidad de Medida de Actualización (UMA) a quien realice actos discriminatorios contra este sector de la población.