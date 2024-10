Líder de taxistas de Cancún se dedica más a actividades políticas desde el Congreso

Taxistas de Cancún exigieron la renuncia de Rubén Carrillo Buenfil como secretario general del Sindicato de Taxistas de Cancún "Andrés Quintana Roo", a quien acusan de haber abandonado la organización para atender actividades políticas desde el Congreso.

La protesta comenzó alrededor de las ocho de la mañana frente a las instalaciones del sindicato, donde mostraron su inconformidad con el actual dirigente del sindicato.

Óscar Solís, comisionado de la empresa Transporte Terrestre Estatal (TTE), explicó que el motivo de la protesta, en la que participan operadores y socios del sindicato, ya que sienten que no ha desempeñado de manera adecuada como secretario general del gremio, sobre todo contra las aplicaciones.

“El motivo de esta reunión es generalizada con los socios, también participan los operadores que son los que trabajan en las calles y quienes están sintiendo la falta de un líder para defenderlos contra la competencia desleal que tenemos en las calles, como son las aplicaciones. No nos oponemos a ellas, estamos de acuerdo, pero con orden”.

Reconoció que el sector de los taxistas esperaba ser beneficiado con una representación en el Congreso del Estado, pero aseguró que hasta el momento esto no se ha dado.

“Nosotros confiábamos en que siendo diputado podría ayudarnos en el Congreso. Hoy en día vemos que no nos ayuda, nos abandonó, esa es la inconformidad de los 2 mil taxistas que estamos presentes aquí”.

El entrevistado consideró que Carrillo Buenfil deberá separarse del cargo o pedir licencia, al considerar que su prioridad es fungir como miembro de la XVIII Legislatura del Congreso del Estado.

“Por dignidad, viendo lo que está pasando, creo que debería de separarse del cargo. Vemos que no hay interés; por otro directivo me enteré de que se encuentra en Chetumal, en el Congreso, eso nos demuestra que no se preocupa por nosotros, que está más preocupado por su trabajo como diputado que por el cargo que le dimos los socios como secretario general del sindicato”.