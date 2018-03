Sajhid Domínguez/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- Ante la detención del presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación, José Francisco Pool, alias “Chalpa”, y que resultó ser trabajador del Ayuntamiento de Benito Juárez; el obispo de la Prelatura Cancún- Chetumal, Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, llamó a los gobiernos a eliminar la corrupción al interior de sus oficinas.

Monseñor consideró que la situación es muy compleja y explicó que en todo el sistema de gobierno y el de seguridad en México, está el ‘cáncer’ de la corrupción, mismo que debe ser extirpado antes de que nos mate a todos, y señaló que espera que en las próximas elecciones no haya este tipo de descomposición.

“Ojala que en la futura elección de nuestros gobernantes pudiéramos encontrar a alguien normal y corriente que no esté mezclado con los corruptos, y que tampoco se corrompa, sé que esto es muy difícil y complicado, pero la Virgen de Guadalupe nos va a salvar y nos va a mandar a alguien normal que no esté coludido y que pueda ir saneando las estructuras e instituciones de la corrupción, que es el ‘cáncer’ de nuestra sociedad”, sentenció.

Sobre los “warnings” que ha enviado específicamente la embajada de Estados Unidos, Elizondo Cárdenas comentó que los “vecinos” sólo están esperando cualquier motivo para desprestigiar a Cancún, por lo que expresó que no hay que darles motivo para que se emitan estas advertencias.

“En el entendido de muchos hoteleros cancunenses me dicen que los destinos de allá (Estados Unidos) están a la baja, y ellos quieren que sus connacionales vayan allá y no a México, pero no podemos decir que todo está bien, porque somos nosotros los que estamos dándole el garrote para que ellos nos aporren”, consideró.

Exhortó nuevamente a las autoridades a reaccionar rápidamente ante estos hechos, para esclarecer los motivos de la explosión del ferry en Cozumel, ya que señaló que el turismo de Quintana Roo es muy delicado y si alguien “le tira piedras a los huevos de esta gallina de oro, va a terminar por aplastarlos”.

En su homilía, el obispo afirmó que “las consecuencias del pecado son mortales, eso dice la primera lectura, las consecuencias del pecado llevan a la muerte y el Evangelio nos dice que prevaleció en el amor de Dios y nos envió a su Hijo para salvarnos, y aunque nuestro lugar en el cielo esté reservado, hay que caminarlo de buena forma”.