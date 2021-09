Intoxicación alimentaria: Clientes enferman por ingerir comida china

Al menos 20 locales de comida china están en la mira de las autoridades luego de varios casos de intoxicación en Chetumal.

El caso más reciente fue el de un establecimiento en una plaza comercial de Chetumal, al que se le aplicó una suspensión temporal tras los señalamientos en redes sociales de al menos seis clientes que dijeron haberse enfermado del estómago después de comer alimentos en este lugar.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) puso una multa administrativa al negocio de razón social “Sensei”, ubicado en la avenida Erick Paolo Martínez con 4 de Marzo.

La sanción consiste en una suspensión temporal y también se tomaron muestras de los alimentos para hacer exámenes y en caso de dar positivo a presencia de bacterias, se podría aplicar la clausura definitiva y hasta multas económicas.