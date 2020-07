Los contratos del Hospital del Issste Cancún son un fraude: denuncia doctora

Alejandra Chávez Rubio, médica internista y pieza clave en la lucha contra el coronavirus en este destino turístico, fue despedida sin justificación por la nueva directora del Hospital del ISSSTE Cancún. Hasta el 29 de junio pasado, ella era responsable del área triage para covid. Su remoción, acusa, es parte de un “fraude” que las autoridades están cometiendo en plena pandemia en contra del personal de salud.

La doctora denunció en Facebook que el lunes 29 de junio le fue negado el acceso a su centro de trabajo. Llevaba ahí casi un mes. Ingresó porque respondió en tiempo y forma a la convocatoria para la contratación urgente de personal de salud en razón de la pandemia. En menos de un día, asumió una alta responsabilidad sin saber, en ese momento, que su contrato jamás sería tramitado.

Chávez responsabiliza de esta negligencia administrativa al anterior director del nosocomio, Arturo Mora Ochoa; a la actual jefa de Recursos Humanos, Nora Salas Weber, y a la nueva directora de la unidad, Elvia Yuliana Flores Loera.

“Él (Mora Ochoa) da la instrucción para que se haga un contrato para que se mande a Chetumal y me dicen que por la emergencia es necesario que me ponga a trabajar inmediatamente en el área de COVID, puesto que no tenían un internista en todo el hospital y en el triage sólo había un médico general y dos enfermeras”, explicó en un vídeo.

Con esa instrucción, le fue asignado el número de matrícula 00700563. También se le entregaron blocs de incapacidades y equipo de protección personal. Pero cuando Flores Loera sustituyó a Mora Ochoa, el nombre de Alejandra Chávez no apareció en la lista de trabajadores asignados al área covid que recibió la nueva directora tras la polémica renuncia del anterior director.

El resultado de la investigación, de acuerdo a Chávez Rubio, es que sus papeles nunca fueron enviados a Chetumal para formalizar su trámite.

“Es absurdo que tenga un cese laboral. Independientemente si ellos mandaron o no los documentos. También me comentan que es difícil pagarme retroactivamente. No me interesa los problemas de la dirección. Fui a solicitar trabajo a una institución que tiene que hacerse responsable si ellos no cumplieron”, aseveró la afectada.

El 24 de junio, personal médico que labora en el Issste de Cancún se congregó para exigir la destitución del director del nosocomio Arturo Mora Ochoa. Asimismo, pidieron que ese edificio ya no opere como hospital covid. Al día siguiente, Mora Ochoa dejó el cargo. Con él, son tres las personas que han ocupado la dirección de dicho nosocomio en un año.