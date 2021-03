"Louis Tomlinson está en Cancún"; las fans bromean en Twitter

Ante la ausencia en redes sociales del exintegrante de la banda One Direction, Louis Tomlinson, las fans han inundado Twitter de su más reciente broma, "Está paseando en Cancún".

Recientemente las seguidoras más acérrimas del joven cantante han notado su ausencia en el internet, por lo que se han dispuesto a compartir capturas de Louis disfrutando de unas vacaciones en el Caribe.

Perdona???!!... Tu no estabas pelón??!... Louis en Cancún... 🤨 Si hay sol hay playa....🎶 ✨TPWK✨🕯️ pic.twitter.com/zW4b2CVxqI

You are in Cancun, México?@Louis_Tomlinson pic.twitter.com/zBkJoYgQti