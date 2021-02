Lourdes León, la hija de Madonna disfruta de las playas de la Riviera Maya

TULUM, Q. Roo.- Las paradisíacas playas de la Riviera Maya, fueron el escenario escogido por la hija de Madonna para tomarse un descanso este febrero del 2021. Lourdes León, fue captada en Tulum disfrutando de unas vacaciones en compañía de su pareja sentimental, Jonathan Puglia.

Lola (como le dicen las personas cercanas a ella) disfrutó del caribe mexicano junto a su novio, con quien se sabe mantiene una relación ininterrumpida desde el 2017. Ambos fueron vistos felices, besándose y prodigandose amor en las playas de Tulum.

La joven de 24 años es hija de la reina del pop y de Carlos León, un bailarín cubano que en el 2013 contrajo matrimonio con la diseñadora Betina Holte en Dinamarca. Respecto a Lourdes, Carlos ha declarado que siempre estará agradecido con Madonna: “Mi hija lo es todo para mí”.

Recientemente, Lourdes León fue criticada por muchos medios por sumarse al movimiento “sobaquember”, una iniciativa que busca reivindicar el derecho femenino a no depilarse.

Cabe mencionar que Lourdes se volvió tendencia a principios de febrero de este año, luego de su estreno en la red social Instagram, en donde tuvo un roce con sus seguidores. Portales de entretenimiento indicaron que maltrató a sus fans, lo que parece que no afectó a la popularidad de la joven, quien pese a su edad y estilo de vida se ha mantenido alejada de los reflectores y plataformas digitales.

Recientemente, su madre, la propia Madonna supo admitir que envidiaba el talento de Lourdes y su habilidad para desenvolverse al margen de tratarse de la “hija de”. Actualmente, León es la directora creativa de la marca de ropa “Material Girl”.

Lourdes Leon shows off her curves while on a beach vacation in Tulum with her boyfriend. https://t.co/iPmOL1dNbq