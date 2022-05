La Fiscalía General del Estado dio a conocer el día de hoy la imagen de una joven desaparecida en Playa del Carmen; autoridades y familiares piden el apoyo de la ciudadanía para localizarla.

Se trata de Lumi Marian Trejo Bellos de 18 años de edad, de tez clara y complexión mediana, tiene el cabello lacio y pintado de rojo; y mide aproximadamente 1.60 metros.

Lumi Marian fue vista por última vez el pasado día 30 de abril, en la ciudad de Playa del Carmen.

“#ProtocoloAlbaQRoo solicitamos su colaboración para la búsqueda y localización de Lumi Marian Trejo Bellos, fue vista por última vez el 30 de abril de 2022, en Playa del Carmen. Si tiene información que ayude con su paradero llamar al 9848730163” .

El día de su desaparición, la joven vestía una blusa roja y short negro. Familiares y autoridades temen que haya sido víctima de algún delito y pide apoyo de la ciudadanía para localizarla.

La Fiscalía General del Estado solicita el apoyo de la población para la búsqueda y localización de la menor, ya que se presume que pudiera ser víctima de algún delito.

La dependencia inició la carpeta de investigación con el Protocolo Alba: 91/ZN/2022.

¿Marian víctima de un delito?

A través de las redes sociales comenzó a circular la captura de pantalla de los supuestos últimos mensajes que la joven envió a su madre. En estos se puede leer que Lumi intenta pedir ayuda a su mamá, debido a que su celular ya no cuenta con carga eléctrica.

A continuación te dejamos la transcripción de la conversación:

Madre.

11:55 am - Cómo estás.

11:55 am - Cuando vas a venir a casa.

11:56 am - Estoy preocupada.

11:56 am - Por qué no contestas.

11:56 am - La madre envió una audio con una duración de 0:03 segundos.

Trejo.

12:00 pm - Ayúdame no puedo salir.

12:00 pm - Mi cel está.

12:00 pm - Tiene 3%.

12:00 pm - No puedo hablar.

12:00 pm - No puedo salir.

12:00 pm - Mamá.

12:00 pm - Mi cel, lo escondí debajo de mi ropa.

12:00 pm - Trataré de salir.

12:00 pm - No puedo.

Madre.

12:01 pm - Calla.

12:01 pm - Ezta.

12:01 pm - Dime.

Además, entre las fotografías difundidas por los usuarios, destaca un gafete perteneciente a la empresa Sam´s Club con el nombre de la joven Lumi Marina, sin embargo las autoridades no han confirmado la veracidad de dicho identificador.

De preliminar se sabe que Marian se iba a reunir con unas amigas en la Quinta Avenida, pero hasta el momento se desconoce su ubicación, por lo que sus familiares temen que su vida esté en riesgo.

Con información de De Peso Quintana Roo.

