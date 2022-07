Solo quiero que me la regresen: Madre de Fernanda Cayetana pide ayuda a AMLO

Este domingo, la madre de Fernanda Cayetana Canul Blanco, la menor que desapareció en la zona continental de Isla Mujeres tras salir de su casa para trabajar en el domicilio de sus vecinos, pidió ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador, que se encuentra en Cancún dando el banderazo de inicio para la obra de “puente Nichupté”, el familiar de la niña perdida solo pide que le regresen a su hija.

A través de una entrevista para Novedades de Quintana Roo, Deisy Blanco denunció que el caso de su hija está impune debido a que la Fiscalía no está “haciendo nada”, por ello, dijo que el motivo de estar presente en el evento que se lleva a cabo en la avenida Kabah de Cancún es que quiere que el mandatario reciba una carta, pero hasta ese momento fue ignorada.