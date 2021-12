Maestros de preescolar indígena exigen concursar por plazas

Docentes del nivel preescolar indígena en Felipe Carrillo Puerto se manifestaron contra la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm) de no seguir sus propios lineamientos para la asignación de plazas y no permitirles concursar por ello.

Ayer una decena de maestros de la zona 004, se plantaron frente a las oficinas de preescolar indígena, ubicado en la calle 68 entre 61 y 63 de la colonia centro, y con pancartas en mano evidenciaron la situación que viven, pues recientemente asignó una plaza para la supervisión sin respetar las claves.

[Foto: Archivo / Sipse]

“No aceptamos la imposición del Usicamm”, “Con tiempo se ha solicitado la regulación de claves para las supervisiones de preescolar indígena”, “Para ocupar cualquier un espacio en cualquier nivel, los lineamientos de la Usicamm mencionan que un docente debe tener cuatro años desempeñándose en el mismo nivel”, se leía en pancartas.

Los profesores expresaron que la Usicamm es la encargada de los ascensos para supervisores de nivel preescolar y demás, pero no realiza su función como debe ser, “brincándose” sus mismos protocolos de su normativa, pues otorgó una vacante de supervisor al profesor Carlos Daniel Elidorio Dzib, quien anteriormente fue maestro en nivel primaria, lo cual catalogaron como injusto, al no permitir que alguno de ellos compitiera para el puesto y se designará a otro que no se encuentra en dicho nivel educacional.

Además, señalaron a la secretaría de Educación en Quintana Roo (SEQ) por no apegarse a los lineamientos establecidos junto con la unidad, pues no sé realizó una convocatoria, lo manejaron de manera interna, y por esas irregularidades, seguirán expresando su inconformidad hasta que se resuelva.

“Anteriormente había un problema en las claves, nosotros aparecemos con claves de primaria, pero no podemos brincarnos a ese nivel y la Usicamm lo ha respetado, pero ahora que nos impusieron un supervisor de primaria, ahí está el problema, porque no se pueden hacer los ascensos de forma vertical”.

[Foto: Archivo / Sipse]

Únete a nuestros grupos para enterarte de las noticias en todo momento:

TE PUEDE INTERESAR:

Maestros no confían en CanSino; acuden a vacunarse otra vez

Maestros realizan bacheo con sus propios recursos y manos de obra

Migrantes y maestros retrasan la meta de vacunación anti-Covid en Q. Roo