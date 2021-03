Mario Delgado lanza dura critica a aspirantes perdedores como Marybel Villegas

Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) pidió a quienes participaron en los procesos internos de ese partido, no patear la puerta que les abrieron, solo porque no resultaron beneficiados con una candidatura.

Consideró que no es correcto que expresen su descontento en los resultados de las encuestas internas aplicadas para definir a sus candidatos, pero continúen en la búsqueda de dicha nominación.

“Lo que no se vale es participar en una encuesta y, si no sales ganador, hablar mal del movimiento, desprestigiar las encuestas y a los procesos internos de Morena. No se vale ‘patear la puerta’ y luego querer seguir participando”.