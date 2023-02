Marybel Villegas escucha inquietudes ciudadanas en Cancún

Para cumplir su compromiso de mantener contacto directo con la ciudadanía, la senadora de Morena por Quintana Roo, Marybel Villegas, visitó esta mañana el tianguis de la Región 96, donde saludó a comerciantes y vecinos de la zona, quienes la recibieron con emoción y platicaron con ella sobre las problemáticas sociales que aquejan a Cancún.

La mañana de este martes la legisladora morenista recorrió los diversos puestos del mercado ambulante saludando a comerciantes y habitantes de esta zona de la ciudad.

La morenista compartió con ellos las diversas acciones legislativas que realiza, así como las reformas más importantes para el país, impulsadas por el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador y avaladas por ella en el Senado para el bienestar y progreso de las y los mexicanos, como la Reforma Laboral y Electoral.

Asimismo, la senadora de Morena por Quintana Roo escuchó las necesidades planteadas por los comerciantes y habitantes de esta Región, quienes acuden a ella en su calidad gestora para solicitarle su apoyo.