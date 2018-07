Amhmar buscará que iniciativa de cerrar delfinarios, no prospere

Eva Murillo/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos (AMHMAR) confía en que con la nueva administración federal que entra en funciones a partir de septiembre, las iniciativas de ley propuestas para cerrar los delfinarios no formarán parte de la agenda legislativa, ya que fueron impulsadas por un grupo parlamentario que usó el tema como botín político.

También te puede interesar: Vuelo Toluca-Cancún de Viva Aerobus llegará en octubre

Tras anunciar el Foro de Bienestar Animal a realizarse este 19 de julio en Ciudad de México y que se espera que para el octubre Quintana Roo sea sede, por primera vez, de una edición de este evento, Claudia Perezsalas, presidenta de la AMHMAR remarcó que “el tema de las iniciativas es un tema más político que de bienestar animal, nosotros siempre hemos manifestado que sabemos mucho de bienestar animal pero muy poco de política, entonces es un tema complejo de engranar”,

Ante el cambio de gobierno, la AMHMAR confía en que las iniciativas para cerrar los delfinarios no prosperen, pues en la actual legislatura hubo partidos políticos que no apoyaron las propuestas por no ser claras en el manejo éstas.

“Vamos a seguir trabajando y demostrando que este es un sector organizado en donde la prioridad es el bienestar de los animales”, señaló.

Aunque todavía no han tenido reuniones con los diputados federales y senadores de Quintana Roo electos, no descarta un próximo encuentro para hablar sobre las propuestas hechas en la actual administración federal para el cierre de delfinarios.

Por otro lado, Fernando Delgado, miembro del comité de educación y bienestar animal de la AMHMAR, destacó que la próxima Cámara de Diputados y Senadores, en materia de bienestar de animales marinos, tiene un área de oportunidad en los que se encuentran en sus hábitats naturales y que son amenazados por acciones humanas, como el caso de más de 10 manatíes muertos en Tabasco, por causas hasta ahora desconocidas pero que se sospecha sea por la contaminación del agua.