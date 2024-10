Miembros del PJF en Cancún se manifiestan en rechazo a la “tómbola” de jueces

Este lunes 14 de octubre, un grupo de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) se manifestó en Cancún en contra de la reforma judicial, a la cuan acusan de partir de una selección al azar de jueces.

Las protestas se llevaron a cabo tanto frente a las instalaciones del Poder Judicial como en el Consulado Americano, ubicado en el kilómetro 13 de la Zona Hotelera, donde los manifestantes bloquearon parcialmente el tránsito.

Asimismo, algunas cartulinas estaban escritas en inglés, con mensajes dirigidos a la comunidad extranjera, como: