Mon Laferte participa en la Feria Internacional de Arte Distrito 13 de París

Mon Laferte exhibirá del 13 al 16 de enero sus obras de arte en la Feria Internacional de Arte Distrito 13, representada por la Galería de Arte Bahía Utópica de Valparaíso, en el Hôtel Drouot, ubicado en el corazón de París, donde se ubica la casa de subastas pública más grande del mundo desde 1852.

Esta feria une a las galerías más representativas del Street Art y Pop Art, a una casa de subastas con la convivencia de diferentes medios para apoyar y promover a los artistas del arte urbano.

Del jueves 13 al domingo 16 estarán disponibles y a la venta las pinturas de la artista chilena, junto a un grupo de 6 artistas chilenos de Valparaíso, en el Stand 10-B ubicado en la Rue Drouot 9 de París.

La pintura "Gracias" formará parte de una exclusiva subasta final, junto a 27 destacados artistas del mundo del street art y el pop, el domingo 16 y se requiere registro previo para participar.

“Algunos de estos cuadros los hice mientras estaba en tratamiento hormonal para quedar embarazada. Nunca he escuchado a nadie hablar del terror que sienten, cada día es un logro. Estos han sido los meses en los que más miedo he sentido en toda mi vida".

"Nunca antes me cuidé tanto como ahora. Antes podía beber y no dormir durante muchos días y nada me importaba, ahora todo ha cambiado para mí”, reflexionó la cantante, quien espera la pronta llegada de su primer bebé y asegura que las hormonas han sido violentas con ella, al llevarla de la felicidad a la depresión profunda.

“El embarazo no es todo tierno y color de rosa. Hay días en los que siento que un agujero negro que vive dentro de mí me está tragando".