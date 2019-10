Cancún: ¿No fumigarán en tu colonia? Mira cómo combatir a los mosquitos

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- A partir de este lunes, la Secretaría de Salud de Quintana Roo (Sesa), en coordinación con su homóloga a nivel federal, ha iniciado una campaña de fumigación masiva en la entidad; sin embargo hay acciones que puedes hacer para combatir a estos insectos, portadores de enfermedades como el dengue.

A través de sus redes sociales, el Gobierno del Estado ha difundido mensajes en los que indica el calendario de nebulización en los 11 municipios de la entidad y paralelamente también ha compartido medidas para la prevención y control de mosquitos.

- Evitar sitios ideales para que los mosquitos depositen sus huevos, tales como agua estancada.

- Cubrir, vaciar y limpiar cada semana recipientes donde se almacena agua para uso doméstico.

- Aplicar insecticidas adecuados a los recipientes en los que se almacena agua a la intemperie.

- Utilizar medidas de protección en el hogar, como mosquiteros, usar ropa de manga larga, repelentes, principalmente durante el día.

Y si quieres revisar si pasarán a fumigar por tu colonia, aquí te dejamos el calendario publicado por las autoridades estatales.

Para prevenirnos del #Dengue, en esta misma semana estamos incrementando la aplicación de insecticida via rociamiento en todo #QuintanaRoo. Pero no es suficiente para controlar y prevenir. De acuerdo a Organización Mundial de Salud @WHO, estos son acciones que debemos realizar: pic.twitter.com/WybrjPy47I