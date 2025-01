Un terrible accidente se registró la mañana de este martes en la autopista El Tintal, cerca de Villas del Sol, en Playa del Carmen, donde un motociclista perdió la vida tras ser arrollado por un tráiler.

De acuerdo con primeros reportes, el hombre, que viajaba en su motocicleta Italika 125, fue impactado por el tráiler cuando este circulaba justo detrás de él, a unos 200 metros de la caseta de cobro. El choque fue brutal, ya que el tráiler lo embistió por alcance, derribándolo de su moto. Lo peor de todo es que las llantas del pesado vehículo pasaron sobre él, causándole lesiones fatales.

Motociclista muere arrollado por tráiler en Playa del Carmen [Foto: De Peso Quintana Roo]

Aunque aún no se sabe si el conductor del tráiler se quedó dormido o simplemente no vio al motociclista, lo cierto es que tras el impacto, no se detuvo y siguió su camino, dejando el tráiler estacionado a un lado de la carretera.

Automovilistas que presenciaron el horroroso accidente no dudaron en marcar al 911, y minutos después llegaron elementos de la Guardia Nacional (GN) y paramédicos de la Cruz Roja. Sin embargo, al llegar al lugar, confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales.

El tráiler fue asegurado por las autoridades y, al revisar la escena, se descubrió que el conductor había huido tras el fatídico accidente. Los peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las investigaciones necesarias y trasladaron el cuerpo al Semefo para su identificación.

Con información de De Peso Quintana Roo.

TE PUEDE INTERESAR:

Accidente contra un taxi deja los primeros heridos en Cancún del 2025

'Operativos tienen fines recaudatorios', acusan motociclistas de Chetumal

Persecución en Cancún termina con motociclista lesionado y bajo custodia