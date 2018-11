Preparan murales para el muelle de pasajeros San Miguel

Gustavo Villegas/ SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- Dos grandes murales sobre las paredes del muelle de pasajeros San Miguel pudieran darle una nueva vista a esta terminal que es la principal puerta de entrada a la isla de Cozumel.

El artista plástico Pavel Llompar, de origen cubano y nacionalizado mexicano, presentó a los directivos de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo) un proyecto para desarrollar dos murales con temas alusivos a los paisajes terrestres, submarinos y emblemáticos de la ínsula.

La propuesta fue presentada tanto como para la pared sur como la norte, y ahora busca que el edificio del muelle del lugar donde ha vivido por espacio de 13 años cuente con una mejor vista al turismo nacional y extranjero.

He vivido ya hace mucho tiempo en esta isla y me siento cozumeleño y desde que está en blanco esas paredes he tenido el sueño de hacer algo que le dé un nuevo rostro, expresó. Hacerlo, en caso de que fuera autorizado por la junta de consejo de la Apiqroo, le tomaría tres meses aproximadamente.

Datos proporcionados por personal de la dirección de la Apiqroo en la isla indican que los muros de la terminal portuaria de pasajeros de la isla Cozumel miden, en su lado norte, aproximadamente 60 metros; mientras que en su costado sur, alrededor de 50. Ambos tienen una altura de 10 metros.

El pintor tiene ya antecedentes de haber realizado murales para los hospitales de la Secretaría de Salud del estado de Quintana Roo en los municipios de Isla Mueres y Benito Juárez. Reveló que hace un tiempo hizo la propuesta de este mismo proyecto a la anterior administración pero no hubo una respuesta, por lo que decidió hacerlo el pasado 24 de octubre a la directora general Alicia Ricalde Magaña, durante una de sus visitas a Cozumel.

El 6 de junio de 2010 el muelle San Miguel fue remodelado y ampliado para quedar un edificio de dos niveles. Según estadísticas de la Apiqroo, en 2017 lo usaron cuatro millones 575 mil 269 personas para entrar y salir de la isla. De enero septiembre de 2018 se contabilizaron tres millones 475 mil 50 usuarios de barcos de pasajeros que cruzaron los 18 kilómetros que separan a la isla de la zona continental.