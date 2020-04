Muere policía de Cancún; había sido diagnosticado con infección en la garganta

Cancún.- Este lunes un elemento de la Policía Municipal de Benito Juárez perdió la vida dentro del hospital regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Número 17, ubicado en de la supermanzana 507, el hombre había recibido tratamiento de infección en la garganta una semana antes tras presentar dolor y calentura.

El reporte del deceso se registró este lunes a las 3:38 de la madrugada, cuando al 911 reportaron la muerte de un oficial de Seguridad Pública Municipal adscrito a la Policía Turista en el hospital del IMSS por lo que elementos de la Fiscalía Especializada en Homicidios se trasladó al lugar.

Al arribo de los elementos de la fiscalía se entrevistaron con el doctor, encargado de la subdirección, quien mencionó que ayer a las 10:00 de la noche ingresó el policía con diagnóstico de Covid-19, quien perdió la vida hoy lunes 20 de abril a la 1:30 de la madrugada.

También te puede interesar: Tiene Quintana Roo baja tasa de recuperados de Covid-19

El hospital se hizo cargo de la certificación del cuerpo bajo el folio 200616878, según informa el reporte de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Homicidios.

El oficial de la Policía Turística de Cancún fue identificado como WFT, de 44 años de edad, originario de Chiapilla, Chiapas.

En el nosocomio, la esposa del ahora occiso mencionó que el domingo 12 de abril su pareja comenzó a sentirse mal; tenía dolor de garganta y fiebre, por lo que acudió al IMSS de la Cuchilla a consulta, ahí le hicieron la prueba de dengue y Covid-19, pero el resultado fue negativo a ambas enfermedades.

Le recetaron paracetamol y amoxicilina porque aparentemente solo tenía infección en la garganta, sin embargo, el domingo 19 de abril por la noche comenzó a tener problemas para respirar y ya no podía caminar, motivo por el cual fue trasladado al hospital en donde más tarde perdió la vida.

Hasta el momento no se ha confirmado si el policía tenía Covid-19, motivo por el cual el secretario de Seguridad de Quintana Roo, Alberto Capella pidió no adelantarse al tema: “No podemos adelantar circunstancias del deceso. Esperaremos la información de las autoridades de salud”.

MUY TRISTES por el muy sensible fallecimiento de nuestro compañero Policia Wayner Flores Trinidad. No adelantaremos juicios si esta relacionado con la pandemia. Las circunstancias iniciales nos dicen que no, pero esperaremos el resultado médico que se nos dará en próximas horas. pic.twitter.com/YhbnSj3AQh