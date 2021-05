Mujer aclara video de detención polémica en Cancún; "Solo cumplían con su deber", afirma

“Me sentí mal pero no fue a causa de ellos”, declaró la mujer mayor cuyo caso se viralizó cuando era detenida por policías en Cancún.

El video se volvió polémico en redes sociales ya que los usuarios señalaron el momento como un nuevo caso de abuso policial.

Sin embargo, la mujer detenida declaró que los uniformados solo cumplían con su deber.

“A decir verdad yo estaba tan mal, antes de que ellos llegaran, yo estaba muy alterada, porque estoy viendo que me están despojando y la bola de mentiras que están manejando".

"Entonces cuando ellos llegan y me llevan me esposa una mujer, no me tocó ningún hombre"

"Ellos quizá en el cumplimiento de su deber me esposaron, yo sí me sentí muy mal, pero no fue a causa de ellos, la verdad no fue a causa de ellos. Fue causa de todo el problema que venía yo arrastrando”, dijo la mujer mayor hoy para De Peso Quintana Roo.