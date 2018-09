Bajocero llegó a Cancún para quedarse

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El uruguayo Federico Urrutia, mejor conocido como Bajocero, detalla en exclusiva para Novedades Quintana Roo sus inicios en la música en este país: “Llegué a México en 2005 a un lugar llamado Texcoco con 200 dólares, mi guitarra y muchos sueños que cumplir, dejando en Uruguay mi carrera de arquitectura y a mi familia, que al principio no les gustó mucho la idea. Al llegar empecé a descubrir cómo vivir de la música, nadie te dice cómo lograrlo y poco a poco, a los golpes y tropezones, ir caminando y avanzando llegamos al primer disco que fue Tu Luz, el cual grabé en el estudio de un amigo, fue un disco experimental pero nos ayudó a focalizarnos pues estuvo cuatro meses sonando en Exa FM en la Ciudad de México, gracias a la petición de la gente, esto cerca de 2008, de ahí estuvimos en el concierto de Oye y en Scribe tu música con Sony BMG, compartimos con Pambo, Allisson y bandas de ese momento, ahí nos dimos cuenta que había algo”.

Su acercamiento con Maná

Después de tener buena aceptación ante el público, Bajocero grabó un segundo material discográfico, el cual también le abrió grandes puertas y lo llevó a vivir la gran experiencia de tener contacto con el grupo Maná.

“El segundo disco fue Sálvame, totalmente propio, con este disco fui nombrado como jurado de los Latin Grammy en 2016 y en noviembre estaremos en la premiación en Las Vegas, Nevada. Este disco abrió las puertas a otras cosas como fue el encuentro con la banda Maná, todo a través de las redes sociales, un día me contactó su director artístico Joaquín González, para decirme que la banda quería conocerme en Guadalajara porque yo cantaba sus covers y a través de un amigo les llegó un video que hice en la universidad de Chapingo, a Fher le llamó la atención conocer al que cantaba sus canciones, ahí conocí a todos, a su hijo Dalí, a su mujer que en aquel entonces era Mónica Noguera y a raíz de eso, conozco a sus músicos e hicimos una micro gira en homenaje a Maná con su percusionista, su corista que era Sheila Ríos y gustó al público pues sus fans, mientras no tocaba Maná se divertían con nosotros, eso me motivó a grabar el disco que estoy promocionando ahora que es mitad con mis temas originales y mitad algunos covers de Maná”, dijo.

“Llegué a México en 2005 a un lugar llamado Texcoco con 200 dólares, mi guitarra y muchos sueños que cumplir, dejando en Uruguay mi carrera de arquitectura y a mi familia”

Posteriormente gracias a la canción Olvido, lo invitaron a presentarse en el Palacio de los Deportes en los Billboard Showecase México, importante evento que debutó en México como antesala a la premiación.

“Fue para mí algo increíble, no lo veía llegar tan cercano, me lo imaginaba cuando estuviera yo más posicionado en mi carrera. Estar en el mismo escenario que Lupillo Rivera, Alexander Acha y que lo hayan transmitido por TNT se me hizo increíble, fue una de las cosas que me colocó más porque no me lo veía venir. Tengo también una invitación para Viña del Mar 2019, espero que se concrete, pero siento que después de los Billboard se abrieron muchas puertas, ahora tengo más responsabilidad para seguir adelante y nada de regresar al pasado; sin embargo, mi carrera la empecé en las calles, siempre me ha gustado trabajar con la gente, los artistas no tocamos para una disquera, vivimos de la gente y pase lo que pase seguiré tocando en Las Palapas mientras físicamente me sea posible. En noviembre iré a los Grammys, es la primera vez que me voy a mover a otro país fuera de México, consideramos que ahora es el momento, me siento preparado para concretar esto, hay que tener paciencia, trabajar para lograr las cosas y agradezco que me lleguen estas oportunidades, son cosas que se van dando de manera natural al estar trabajando”.

Ganó fama en Cancún

Mucha gente lo conoció como el chico que canta igual que Fher de Maná y que cada fin de semana monta una carpa en el parque de Las Palapas, coloca sillas y toca un rico repertorio para su público cancunense; sin saber que este chico se ha codeado con grandes estrellas, su carrera va para arriba y a pesar de todo, seguirá consintiendo a su gente, pues Fede asegura que gracias a ellos se han dado muchas de las oportunidades que ha aprovechado.

“Hace dos años llegué a Cancún y a la fecha la gente cancunense ha superado a mis seguidores de otros lados, aquí ha sido un crecimiento muy rápido, la gente que todos los fines de semana van a escuchar un poco de música en el Parque de las palapas, luego se agregan a Facebook y los miércoles hago un concierto en Facebook live desde casa para los que no pueden ir, eso genera más contacto con la gente. Ahorita no hemos ido porque me han invitado a estar en otros lugares, pero mientras me sea posible estaré ahí. Desde que llegué me di cuenta que México tiene ese espíritu de apoyo a los extranjeros, que si no hubiese sido por México no estaría donde estoy, salía a los microbuses, todo lo que era música quería hacerlo, a manera que iba trabajando ensayaba, la vida en las calles de foguea y al llegar a un escenario ya te da lo mismo, pues en las calles se vive la realidad, no tienes un protector de marca que te diga que hacer, la gente ve lo que tienes que dar y si les gusta se quedan, yo estoy muy contento porque la historia es muy linda, estoy muy confiado de que cada vez pueda aportar más a la escena artística y a la motivación para la gente, que sepa que cada quien pude formar su destino y más ahora con las redes sociales, llevadas de la forma correcta dan voz a quien no la tenía”, finalizó el talentoso Federico alias Bajocero.