Anuncian cambios operativos en la cárcel de Playa

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Con el nuevo director del Centro de Retención Municipal, José Delgado Díaz, comenzó la evaluación de la que se desprenderán cambios operativos y administrativos y la promoción de traslados de internos de alta peligrosidad que se encuentran entre una población de 457.

“Tenemos a un nuevo director que ya está trabajando, y en estos días se van a anunciar cambios importantes que estamos haciendo, se está platicando con toda la gente que interviene en la operación de la cárcel y también mejoras físicas que están en proceso”, dijo Walter Puc Novelo, secretario general del Ayuntamiento.+

El nuevo director fue nombrado el pasado 2 de octubre, y entre las tareas está la revisión de manera individual de cada uno de los casos de los internos para determinar cuáles son susceptibles de ser trasladados a un penal de mayor seguridad, de acuerdo con los delitos que hayan cometido.

De acuerdo a Alberto Farfán Bravo, quien fungió como secretario general del Ayuntamiento antes que Walter Puc, hasta el 29 de septiembre que concluyó la pasada administración, había una población de 460 en la cárcel municipal y al 8 de octubre 457, pero se desconoce cuántos de ellos tienen un proceso penal del orden federal y por ende susceptibles de ser trasladados a otro penal.

No obstante, Puc Novelo indicó que “la cuestión legal es que somos una cárcel municipal, no somos Centro de Readaptación Social y hay internos que no deberían estar en esta cárcel, por eso vamos a cuidar los procesos legales para no tener reos que no debieran estar aquí, que son de alta peligrosidad”.

Durante la pasada administración municipal hubo al menos 13 traslados en mayo de 2017 y 25 más una semana antes de concluir septiembre pasado, lo que ayudó a disminuir la población que dos años antes rondaba los 700 internos.

No obstante lo anterior, el nuevo secretario indicó que mantendrán el apoyo para ser una cárcel “de paso” para internos que deben estar en otra instancia pero que por necesidad de otros penales tengan que permanecer aquí más tiempo, “pero no es el correcto, pueden estar aquí parte del proceso inicial pero una vez sujetos a proceso deben ser trasladados al tipo de cárcel que les corresponde”.