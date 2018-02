Preparan presentación de la obra Moulin Rouge

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La compañía teatral Siete Signos se prepara para presentar por primera vez en México, la puesta en escena de un clásico musical que se presentó en el cine en el año 2001, el cual está basado en gran parte en la ópera de Giuseppe Verdi La Traviata y en la novela de Alejandro Dumas (hijo) La dama de las Camelias.

Bajo la dirección de Alejandro Coreas, alumnos de la academia ensayan arduamente para dar su mejor interpretación en actuación, canto y baile en esta obra que se presentará, por su gran escenografía en el Teatro de la Ciudad de Playa del Carmen el próximo 18 de marzo.

“Estamos ya con los ensayos finales, en esta ocasión es la vez que nos hemos tardado más en el montaje, comenzamos a trabajar desde el año pasado en la obra y estuvimos conjuntando el elenco, ahora ya estamos sólo puliendo con los personajes principales y todo el elenco completo”, platicó en exclusiva para Novedades Quintana Roo Alejandro Coreas, director del montaje.

Con 21 actores en escena, entre ellos el profesor Nazareth Lacambra, quien cantará, actuará y bailará, una escenografía espectacular y el talento de jóvenes profesionales, Moulin Rouge podrá ser vista como una obra de teatro musical de excelente calidad de pies a cabeza y con el toque particular de la compañía.

“Desde hace seis años se ha tratado de montar, pero por muchas cuestiones no se logró, hoy en día se está logrando, la presentamos el 18 de marzo en el teatro de Playa del Carmen, elegimos ese lugar por cuestiones técnicas, ya que el escenario se presta para hacerlo, Moulin Rouge para empezar tiene el molino gigante que si lo ponemos en otro teatro nos ocupa la mitad de espacio, los 21 actores en escena, además la obra requiere de escenografías cambiantes y el teatro tiene los requerimientos necesarios. Posiblemente después se haga una adaptación con menos escenografía y la gente pueda disfrutar la puesta en Cancún”, refirió Nazareth.

“Otra de las cosas interesantes es que generalmente todas las obras que hemos presentado tienen nuestra esencia, porque tienen canciones que hemos adaptado al idioma español, en el caso de Moulin Rouge no tienen una adaptación definida porque no es una obra, estamos transportando literal la película al teatro, entonces las canciones que no tienen una adaptación original al español las hemos hecho nosotros en un 90%. Realmente hicimos esto a ciegas pues no tenemos una referencia, la obra no se ha presentado más que en Italia y Rumanía”, detalló Alex.

Como ya es tradición de Siete Signos, Nazareth reveló que podría algún famoso develar la placa conmemorativa y mejor aún interactuar con los alumnos de la academia.

“Como en cada una de nuestras obras develaremos la placa conmemorativa e invitaremos gente muy importante para nosotros que en estos años que llevamos de carrera nos ha apoyado y nos ha echado la mano. Cabe la posibilidad de traer a algún artista de trayectoria para develar la placa pero más allá de que sea famoso lo que queremos es que platiquen con el elenco como ya lo han hecho antes, Lola Cortés y Oscar Carapia”, puntualizó.